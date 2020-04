Sport – Inter, mossa Zhang: c’è l’offerta a Lautaro per cancellare la clausola. Ma il Barça…

“L’obiettivo dell’Inter non è trattenere Lautaro Martinez ma ottenere una cessione più remunerativa”. Apre così l’articolo del quotidiano spagnolo Sport in merito all’affare Lautaro-Barcellona: il giocatore sembra disposto al trasferimento ma sarà una dura battaglia perché il presidente dell’Inter Steven Zhang – si legge sul quotidiano – sta cercando la formula per eliminare la clausola da 111 mln di euro, in vigore dall’1 al 15 luglio. Ad inizio mese, l’Inter ha avanzato al giocatore una proposta di rinnovo ma non c’è stata una risposta positiva, così Zhang si è visto obbligato a raddoppiare l’offerta e così è stato. Secondo quanto appurato dal Barcellona, l’Inter ha avuto in questi giorni una riunione per via telematica con Lautaro e il suo agente e ha proposto al giocatore il doppio dell’attuale stipendio (2 mln) a patto di annullare la clausola nel nuovo contratto.

BARCELLONA TRANQUILLO

Secondo quanto riportato da Sport, però, il Barcellona è tranquillo perché si considera più forte dal punto di vista economico dell’Inter. Lautaro è considerato elemento strategico per il futuro del club catalano, visto che ha un profilo simile a Suarez ed è compagno di Nazionale di Messi. “Ecco perché dagli uffici del Camp Nou trapela che la dirigenza è disposta a rilanciare, come fosse una partita di poker, qualsiasi movimento attorno al giocatore dell’Inter”, spiega il quotidiano che riporta anche i dettagli dell’offerta del Barça per Lautaro. 7 mln annui per cinque stagioni, più un’opzione valida per i due anni aggiuntivi. Per l’Inter, oltre a Rakitic e Vidal, potrebbero esserci sul tavolo profili come Semedo e Alena.