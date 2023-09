Lautaro, Al Hilal gli aveva offerto 120mln. E’ rimasto da capitano e simbolo dell’Inter

C'è chi dice no. E' il titolo di una nota canzone (e di un album) di Vasco Rossi, ma anche la situazione reale del rapporto tra i calciatori europei e il fenomeno Arabia, che in estate si è abbattuto sul calcio continentale.

C'è chi dice no, appunto. Perché, mentre tanti hanno preferito abbandonarsi all'attrazione per i petrodollari, altri, come Lautaro Martinez, hanno invece privilegiato il prestigio, la storia, la voglia di sentirsi ancora competitivi ad altissimi livelli. Ed è anche per questo che l'attaccante dell'Inter ha rifiutato 120 milioni di euro in quattro anni dall'Al Hilal, così da restare e diventare definitivamente capitano e simbolo dei nerazzurri: