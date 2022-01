Vocalelli (GdS): “Rinnovo Lautaro vero capolavoro. Ora vale 100mln e senza clausola l’Inter…”

In uno scenario in cui c'è la tendenza dei calciatori ad andare a scadenza di contratto, l'Inter con Lautaro ha compiuto un capolavoro

In uno scenario in cui si assiste sempre più alla tendenza dei calciatori ad andare a scadenza di contratto con i propri club per poi scegliere la destinazione migliore, l'Inter ha agito d'anticipo, rinnovando il contratto di Lautaro Martinez e mettendosi in posizione di forza per il futuro sotto tutti i punti di vista. Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport elogia la mossa dei nerazzurri:

"Lautaro Martinez è stato davvero un capolavoro di lungimiranza dei dirigenti interisti (...). L’Inter lo ha acquistato a un prezzo (25 mln circa, ndr) con cui oggi puoi ingaggiare attaccanti di seconda fila. Lo ha praticamente ammortizzato in questi anni, portandolo ad una quotazione di un centinaio di milioni di euro e riuscendo anche a cancellare la clausola rescissoria. E poi, ciliegina sulla torta, in un momento in cui - come dicevamo - i grandi calciatori viaggiano felici verso la scadenza di contratto, per potersi mettere sul mercato al miglior offerente, l’Inter è riuscita a rinnovargli il contratto ad una cifra importante - circa 6 milioni di euro a stagione - ma perfettamente in linea con quelle a cui stiamo assistendo. Contratto fino al 2026, che vuol dire blindarlo e anche garantirsi una plusvalenza mostruosa in caso di cessione".