Inter, Lautaro in Spagna? TS: “Senza Mbappé, può essere l’ultima carta del Real”

Lautaro Martinez resta uno dei calciatori più appetiti in assoluto dalle grandi squadre d'Europa. E, se la Premier League non sembra attrarre più di tanto l'argentino, per la Spagna vale un discorso diverso. Il Barcellona sembra fuori gioco causa problemi economici, ma le due di Madrid potrebbero provarci presto. Scrive Tuttosport:

"E Lautaro? L'Inghilterra - vedi Arsenal, ma forse anche Tottenham - non lo attrae. Dopo l'Inter si vede in Spagna, anzi, senza la pandemia probabilmente avrebbe già indossato la maglia del Barcellona nella stagione '20-21. Oggi il Barcellona, con problemi economici peggiori di quelli dell'Inter, sembra indietro avendo già preso Aguero e Depay, ma rimangono Real Madrid e Atletico. Il Real sogna Mbappé (o lo stesso Haaland), ma Martinez potrebbe essere per Florentino Perez l'ultima carta da giocarsi per non restare a bocca asciutta".