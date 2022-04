Barzaghi, il retroscena: “Dopo l’addio di Lukaku Lautaro chiamava spesso…”

L'Inter si prepara alla trasferta di La Spezia: tornerà Lautaro, squalificato contro il Verona. E c'è un retroscena

Dopo la vittoria a San Siro contro il Verona, l'Inter venerdì sera affronta la trasferta contro lo Spezia di Thiago Motta. In attacco, secondo quanto riporta Marco Barzaghi sul suo profilo YouTube, a rifiatare potrebbe essere Edin Dzeko, anche in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Al suo posto ecco il rientro di Lautaro, pronto a far coppia con il connazionale Correa. Proprio riguardo a loro due, il giornalista di Sport Mediaset rivela un retroscena risalente alla scorsa estate: