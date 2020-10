Inter, il retroscena di mercato: “Ecco il club che Lautaro ha rifiutato quest’estate”

Dopo diversi mesi al centro dei riflettori di mercato, ora Lautaro Martinez sembra pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Il giocatore, rimasto a Milano dopo un lungo corteggiamento del Barcellona, è contento di essere nerazzurro e vuole vincere con questa maglia. Tanto da aver detto no ad un trasferimento in estate, come svela TuttoMercatoWeb: “Il Chelsea in estate ci ha provato per Lautaro Martinez, ma l’attaccante nerazzurro ha declinato perché sarebbe andato via soltanto per il Barcellona o il Real Madrid“, scrive il portale.