Lautaro, c’è chi ha la colpa del suo periodo nero. “Ma ora ha accettato il fatto che…”

Il mercato, si sa, influenza molto spesso i calciatori e le loro prestazioni. E’ successo anche con Lautaro Martinez, corteggiato a lungo dal Barcellona in inverno, che ha cercato in tutti i modi di convincerlo a trasferirsi al Camp Nou per la prossima stagione. Senza però aver fatto i conti con l’Inter, sempre irremovibile sulla sua richiesta. E ora anche l’argentino, spiega il Corriere dello Sport, sembra aver capito: “Si è trattato della stagione della definitiva esplosione. Anche se, con il nuovo anno, ha attraversato un periodo buio, che si è protratto anche nel post-lockdown.

Tutta colpa del Barcellona e del desiderio di raggiungere Messi che, ad un certo punto, è sembrato trasformarsi in una ossessione. La sensazione, però, è che ora l’argentino si sia reso conto di quanto sia complicato il trasferimento. Il club catalano, infatti, al di là della crisi societaria appena deflagrata, non ha le risorse per soddisfare le richieste dell’Inter. A meno che non riesca a vendere buona parte dei suoi esuberi. Insomma, al massimo se ne potrà parlare più avanti. Il “Toro” l’ha capito, l’ha accettato e si è rasserenato, aiutato anche dalla lieta notizia che la sua compagna Agustina presto gli regalerà una figlia che si chiamerà Nina. E comunque, restando in nerazzurro, si potrà accontentare pure di un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio”.