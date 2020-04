Stampa UK – Inter, i compagni di Lautaro sanno già cosa aspettarsi dal suo futuro

“I compagni di Lautaro Martinez si aspettano che vada al Barcellona nella prossima stagione”. Questo è il titolo di un articolo apparso sul Telegraph e che si riferisce all’argentino e alle voci che lo danno in partenza dall’Inter.

Il giornale inglese non spiega i motivi per i quali i compagni del giocatore si aspetterebbero la sua partenza. Ma scrive: “L’attaccante argentino è richiesto dai blaugrana da diverso tempo come sostituto di Suarez. Lo United lo stava monitorando ma la clausola di 111 mln ha fatto desistere il club inglese. Chelsea e City cercano attaccanti ma i compagni di squadra del Toro ritengono che lui alla fine andrà al Barcellona. Il club catalano non ha lo stesso budget speso per il mercato delle scorse stagioni, ma è disposto ad offrire dei giocatori come contropartita per abbassare il costo di quello che è considerato tra i talenti della Serie A“.

Il giocatore ha segnato 11 gol in 22 presenze in campionato e cinque gol in Champions. Il Barcellona sarebbe disposto a mettere delle contropartite sul tavolo. Ad esempio Rakitic che ha già fatto sapere di non sentirsi un pacco e che deciderà la sua prossima destinazione.

(Fonte: telegraph.co.uk)