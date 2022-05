CdS – Lautaro via dall’Inter? C’è la fila: due società in contatto con l’entourage

Un presente da protagonista, un futuro ancora da decifrare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il momento di Lautaro

"Il periodo d'oro che sta trascorrendo mette ancora di più Martinez al centro del mercato. Se in Champions avesse tenuto un rendimento simile a quello che ha in Serie A, probabilmente in viale della Liberazione ci sarebbe la fila di squadre disposte ad acquistarlo. In Europa, invece, Lautaro ha trovato la rete nella sfida di ritorno degli ottavi con il Liverpool dopo 10 incontri di digiuno. Ciò non vuol dire che almeno un paio di società siano in contatto con il suo entourage: una è della Premier, l'altra è spagnola".