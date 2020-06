Inter, Lautaro non fa pressioni. Conte è molto attento su un punto. Se tramonta l’opzione…

Il 7 luglio scade la clausola di rescissione di Lautaro Martinez. La distanza tra l’offerta del Barcellona e la richiesta dell’Inter è ampia e più si avvicina la fatidica data del 7 luglio, aumentano le possibilità che alla fine il Toro rimanga a Milano. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è probabile che Lautaro si avvii a rimanere almeno un’altra stagione alla corte di Antonio Conte.

“Una partenza come quella di Lautaro, seppur ben retribuita, cambia decisamente i programmi per la nuova stagione e impone una sostituzione all’altezza. I nerazzurri non hanno nessuna intenzione di trovarsi “ricchi” ma senza opzioni per comprare o con una squadra “in ritardo” perché rivoluzionata all’ultimo. Su questo punto Antonio Conte, come si può immaginare, è piuttosto attento, visto che nella sua seconda annata proverà un assalto più convinto al ritorno alla vittoria. Intanto il Toro non dà segni né di impazienza né di delusione: la società a stagione chiusa gli offrirà un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, lui sui social alterna scatti con la fidanzata Agustina ad altri di campo con il partner d’attacco Lukaku. Se l’opzione Barça tramonta, la LuLa resterà alta, anche dopo quest’anomala estate“, sottolinea il quotidiano.

(Gazzetta dello Sport)