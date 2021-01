Inter-Lautaro, accordo a un passo: “Ecco la nuova scadenza”. Arriva la decisione sulla clausola

E’ sempre più vicino il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l‘Inter. Dopo l’incontro di ieri in sede tra i dirigenti nerazzurri e gli agenti del calciatore, infatti, la fumata bianca è davvero a un passo.

Se per la formalizzazione, vista anche la situazione societaria, bisognerà attendere il termine della stagione, l’accordo è stato quasi raggiunto. Ecco cosa scrive a proposito il Corriere dello Sport:

“Adesso, il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez è davvero un passo (…). Il nuovo contratto sposterà la scadenza in avanti di un anno, dal 2023 al 2024, e conterrà ancora la clausola di uscita da 111 milioni di euro. Non c’è stato nemmeno bisogno di discutere di questo aspetto. La cifra è talmente alta per un mondo del calcio ancora alle prese con la crisi provocata dal Covid che di fatto la presenza della clausola non sposta nulla“.

(Fonte: Corriere dello Sport)