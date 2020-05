MD – Lautaro difficile, il Barça vira su Werner? La volontà del Toro non è garanzia, finiti i tempi…

Il nome su cui il Barcellona punta per l’attacco è noto a tutti: Lautaro Martínez. Come sottolinea Mundo Deportivo, portare l’argentino in Spagna non sarà facile. Sul giocatore ci sono molte squadre e l’Inter vuole tanti soldi. Il club nerazzurro accetterebbe una contropartita come parte del pagamento ma i soldi da mettere sul tavolo sono comunque tanti. “Che Lautaro voglia venire non è più una garanzia di nulla. Aiuta ma non assicura. I tempi sono finiti quando i migliori calciatori giocavano dove volevano. L’abbiamo visto l’anno scorso con Neymar“, spiega il quotidiano.

Allora cosa succederà se il Barça non può acquistare Lautaro? Risposta: puntare su un altro nove di livello e il nome è quello di Timo Werner, attaccante del Lipsia su cui ci sono anche Inter e Liverpool.

(Mundo Deportivo)