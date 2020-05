Inter, Lautaro-Barça sempre più vicini: ecco i due indizi che lo confermano

La trattativa tra Inter e Barcellona per il trasferimento di Lautaro Martinez in blaugrana potrebbe essere vicina a una svolta. Questo anche perché, come riportato dal Corriere dello Sport, dall’Argentina Liniers e Racing Avellaneda, i primi due club del Toro, hanno lasciato nelle scorse ore un paio di indizi interessanti:

“Dall’Argentina sono sicuri, un paio di indizi li hanno dati i club in cui Lautaro ha cominciato la carriera. In particolare al Racing Avellaneda, società diretta da Victor Blanco. «La trattativa è vicina a concretizzarsi. La sua cessione all’Inter, due anni fa, è stata la più importante del calcio argentino», ha detto il presidente. Un affare legato a doppio filo. Anche al Liniers, dove il Toro ha svolto il settore giovanile. «La mia sensazione è che il Barcellona abbia chiuso l’acquisto», spiegava il patron Carlos Pablo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)