Lautaro, firma a giorni. Resta a lungo: “E la mossa dell’Inter non ammette dubbi”

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma di Lautaro sul rinnovo di contratto con l'Inter: un rapporto destinato a durare a lungo

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma di Lautaro Martinez sul rinnovo di contratto con l'Inter. Un rinnovo che non prevede la presenza della clausola rescissoria, attualmente di 111 milioni di euro. Una mossa, quella del club nerazzurro, che testimonia la volontà di puntare sul Toro anche per gli anni a venire. Questo nonostante Lautaro, cercato con insistenza dal Barcellona nei mesi scorsi, valga tra i 70 e i 120 milioni di euro e che, dato il suo peso a bilancio 'solo' di 11.6 milioni, in caso di partenza garantirebbe una plusvalenza mostruosa all'Inter. Scrive Tuttosport:

"In cima alla lista, non potrebbe esserci altrimenti, c’è proprio il Toro, a bilancio per 11.6 milioni e valutato tra 70 e 120, una forbice in cui rientra la cifra prevista dalla clausola rescissoria da 111 milioni che verrà pensionata con il rinnovo che andrà ratificato nei prossimi giorni. In tal senso la firma sul rinnovo dell’attaccante facilmente potrà essere posta già nei prossimi giorni. Le coordinate dell’accordo sono state poste a gennaio (a Lautaro, che firmerà fino al 2024, andranno 4.5 milioni più bonus)".