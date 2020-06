Inter, il Barça ha un solo modo per portare via Lautaro. E Marotta lancia il forte avvertimento

Dopo le numerose critiche post-Napoli, Lautaro Martinez ha risposto alla sua maniera: gol alla Sampdoria e prestazione da attaccante vero. E l’Inter ha ancora le idee chiarissime sul suo futuro: o 111 milioni, o non si muove. Come conferma il Corriere dello Sport: “I numeri sono tutti dalla parte di Lukaku e Lautaro: 30 centri in tandem in campionato. E i 18 di Big Rom non sono un traguardo da nulla: negli ultimi 30 anni, solo altri 3 giocatori hanno toccato quella quota nel primo anno da nerazzurri: Milito nel 2009/10, Ronaldo nel 1997/98 e Ruben Sosa nel 1992/93.

Insomma, ce n’è abbastanza per augurarsi che siano ancora loro, l’anno prossimo, a guidare l’attacco interista. La pensa così anche Marotta, che prima del fischio d’inizio ha lanciato un avvertimento al Barcellona. Come dire che il club blaugrana potrà anche premere per prendersi l’argentino, ma, con una clausola di uscita, da 111 milioni di euro, in scadenza il 7 luglio, o quella cifra viene pagata oppure sarà comunque il club nerazzurro a dettare le condizioni. E perché possa accadere occorre, comunque, che il Toro si esponga in prima persona”.