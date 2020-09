Sky – Zero offerte dal Real per Lautaro. Dall’Inter: “Per noi fuori dal mercato da quando…”

All‘Inter non è arrivata alcuna offerta dal Real Madrid per il cartellino di Lautaro Martinez. Sky Sport ribadisce la propria posizione in merito alla notizia lanciata da Sport Mediaset, che parlava di un accordo ormai in procinto di essere siglato tra le parti. Anzi, Fabrizio Romano scrive: “L’Inter non ha ricevuto offerte dal Real Madrid per Lautaro Martinez. La posizione è quella spiegata dal club già nei giorni scorsi: ‘Per noi è fuori dal mercato da quando è scaduta la clausola’”.