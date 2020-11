Inter, a breve ag. Lautaro in Italia: si tratta. Per gennaio occhio a 2 nomi. Il rimpianto…

“Kanté avrebbe fatto tremendamente comodo davanti alla difesa“. Il Corriere dello Sport racconta, nell’edizione odierna, del rimpianto relativo al centrocampista francese del Chelsea. In casa Inter, l’avvio di stagione deludente e i tanti gol subiti non possono non rimandare alla richieste di Antonio Conte, che aveva inserito nella lista della spesa l’ex Leicester.

Intanto la dirigenza lavora già in ottica futura. Il quotidiano rivela che dopo la sosta per lasciar spazio agli impegni delle nazionali è previsto l’arrivo in Italia degli agenti di Lautaro Martinez. L’entourage del ‘Toro’ inizierà a discutere con la dirigenza dell’Inter il rinnovo del contratto. “Non sono previsti tempi brevi” scrive il Corriere dello Sport.

In questo primo scorcio d’annata, l’Inter di Conte ha sofferto l’assenza di un vice Lukaku, in grado di sostituire l’attaccante belga e non farlo rimpiangere nelle gare contro Parma e Real Madrid: “Per gennaio occhio a un ritorno di fiamma per Giroud o a un assalto più convinto per Gervinho” aggiunge quotidiano.