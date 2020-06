Lautaro delude. Testa al Barça? MD: “L’Inter lo ceda subito. Altrimenti c’è un grosso rischio”

Lautaro Martinez, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli, ha deluso le aspettative dei tifosi dell’Inter. La prestazione di ieri si unisce alle ultime pre-pandemia, che non avevano mostrato il miglior Toro di una stagione comunque in qui positiva. D’altronde, difficile restare sempre concentrati al massimo quando, praticamente ogni giorno, in Spagna parlano di te come futuro compagno d’attacco di Messi al Barcellona. E proprio riguardo a questo punto, Francesc Aguilar, noto giornalista di Mundo Deportivo, ha scritto su Twitter:

“Lautaro ha promesso al suo allenatore Conte che avrebbe giocato al massimo le sue restanti partite dell’Inter prima di andare al Barça (è il suo piano) ma, per il momento, non ha ricominciato al meglio la sua eccellente stagione. L’Inter deve decidere presto il suo trasferimento per evitare svalutazioni“.