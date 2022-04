TS – Lautaro, l’Inter valuterà l’offerta. L’ideale sarebbe lui con Dybala, ma…

Il giornale torinese parla dell'ipotesi che porterebbe alla cessione dell'argentino qualora arrivassero offerte: è la linea dettata dal club

Il mercato e la scorsa estate hanno insegnato ai tifosi dell'Inter che quando un club ha necessità di vendere le offerte arrivano per i big. Così il PSG si è preso Hakimi e qualche settimana dopo la società nerazzurra non ha potuto opporsi all'addio di Lukaku.

Potrebbe essere Lautaro Martinez questa volta a sbloccare il mercato in entrata dell'Inter. L'Atletico Madrid si era fatto avanti già un anno fa e potrebbe interessarsi ancora al giocatore. "Il sostituto è stato individuato da tempo e risponde all’identikit di Paulo Dybala che arriverebbe come svincolato dalla Juventus. Nel migliore dei mondi possibili, l’ideale sarebbe tenere Lautaro e aggiungere la Joya nel motore, ma è doveroso da parte dei dirigenti dell’Inter, in ossequio alla linea dettata dal club (è bene sottolinearlo), cercare di vagliare le possibili offerte per l’attaccante", si legge sul quotidiano torinese.