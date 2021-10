Biasin: “Lautaro ha rinnovato, l’annuncio nei prossimi giorni. Mi aveva detto…”

L'attaccante argentino ha rinnovato il contratto con i nerazzurri fino al 2026 e ne ha parlato anche il giornalista ricordando una sua dichiarazione

È arrivato il fatidico momento del rinnovo. Lautaro Martinez ha firmato con l'Inter fino al 2026. Fabrizio Biasin ha spiegato la situazione in un tweet: "L'argentino ha firmato il rinnovo al 2026, tolta la clausola, annuncio nei prossimi giorni".

E si è poi complimentato anche con il giocatore che proprio in un'intervista a lui concessa l'11 maggio 2021 aveva detto: "Resto all'Inter con o senza Conte. Un accordo per il rinnovo si troverà". Trovato. Per questo il giornalista scrive: "Incredibile, c’è ancora qualcuno che dà un peso alle parole. Bravo Lautaro".