TS – Lautaro, per l’Inter non è in vendita ma l’agente riapre il fronte ‘addio’

Le parole dell'agente di Lautaro, Alejandro Camano, aprono un nuovo scenario per il futuro di Lautaro Martinez

"«Novanta milioni sono esagerati» e «ci hanno offerto il rinnovo, ma per ora abbiamo detto che stiamo bene come siamo». Con due frasi Alejandro Camano, da qualche mese nuovo agente di Lautaro Martinez, ha nuovamente aperto il fronte “addio” sul centravanti argentino". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al futuro di Lautaro Martinez. Real e Atletico hanno ripreso i contatti con l'agente del Toro per sondare il terreno in vista della nuova stagione. "L’Inter, però, impegnata in questi giorni nelle trattative per la cessione di Hakimi, per il momento non considera Lautaro in vendita. Per il momento. Il club, infatti, vorrebbe lasciar partire solamente un big per non consegnare a Simone Inzaghi una squadra troppo diversa da quella che ha vinto lo scudetto, e dunque se andrà in porto la partenza di Hakimi, su Lautaro verrà eretto un muro", spiega il quotidiano.