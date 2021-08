Il Giornale – Lautaro, rinnovo non decolla: ecco la richiesta fatta all’Inter

Il quotidiano si sofferma anche sull'argentino: il rinnovo non decolla e la richiesta sullo stipendio fa pensare ad una possibile nuova avventura

Il Giornale parla del possibile addio di Lukaku all'Inter. Ma non esclude che possa essere piuttosto Lautaro Martinez a partire. Il rinnovo non decolla perché non basterebbero i 4.5 mln offerti (e accettati) al giocatore quando c'erano i suoi ex agenti. Secondo questa versione la richiesta sarebbe arrivata a 7.5 mln.