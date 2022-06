CorSera – Lautaro-Lukaku-Dybala all’Inter? “Attenzione, ai piani alti fanno sapere che…”

Il Corriere della Sera fa sognare i tifosi dell'Inter. Il quotidiano oggi parla delle possibilità di vedere in contemporanea in nerazzurro tre super attaccanti. Ecco quanto evidenziato: "Attenzione, perché nei piani alti della sede nerazzurra non viene considerata fantacalcio la possibilità di presentare in rosa, all’inizio della prossima stagione, Lautaro, Lukaku e Dybala tutti insieme. Complicato ma non impossibile, fanno sapere in viale della Liberazione", si legge sul quotidiano.