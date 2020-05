Lautaro, o è Barcellona o è Inter. “In caso di addio Marotta accetterebbe soltanto…”

Lautaro Martinez ha ormai le idee chiare: se dovesse lasciare l’Inter, sarebbe soltanto per il Barcellona. Ma l’offerta dei blaugrana ancora non soddisfa il club di viale della Liberazione, che ha imposto un paletto chiaro, come spiega Il Giorno: “Le opzioni prese in considerazione dal «Toro» sono però soltanto due: restare all’Inter o vestire il blaugrana. Il club nerazzurro, se proprio addio deve essere, è intenzionato a monetizzare al meglio. C’è una clausola rescissoria che può portare a un introito da 111 milioni di euro, in alternativa Marotta accetterà solo offerte da 90 milioni in su con una buona contropartita in aggiunta. Soldi che sarebbero più sufficienti per arrivare a Timo Werner o a Pierre-Emerick Aubameyang, considerati sostituti all’altezza per non far rimpiangere l’argentino”.