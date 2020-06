SM – Lautaro-Barça, è muro Inter sulla clausola. C’è una cosa che ha infastidito Marotta

In questi mesi, complice l’assenza di calcio giocato, i giornali spagnoli si sono scatenati sulle notizie di mercato, proponendo praticamente con frequenza quotidiana in prima pagina titoloni sulla trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Titoli altisonanti, con l’obiettivo nemmeno troppo velato di mettere pressione ai nerazzurri in un’operazione che vede la società di Viale della Liberazione in assoluta posizione di forza. Specie se, come sembra, il Barça non ha al momento il denaro necessario per pagare i 111 milioni di euro richiesti. Peccato che, a volte, si possa incappare in qualche scivolone. E’ successo proprio negli ultimi giorni e proprio sulla questione clausola.

Di recente, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, Beppe Marotta ha affermato che la clausola di cui sopra scadrà il prossimo 7 luglio. Un fatto che non trova d’accordo gli spagnoli, che hanno addirittura accusato l’amministratore delegato nerazzurro di aver mentito. In Catalogna, infatti, sostengono che la data di scadenza sarebbe il 15 luglio, non il 7. Un affondo che non sarebbe affatto piaciuto a Marotta, infastidito dalla presa di posizione della stampa catalana. L’ennesimo episodio di una trattativa che si fa sempre più intricata.

(Fonte: Sport Mediaset)