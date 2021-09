CM – Lautaro Martinez, la questione più spinosa ora è sistemata

Il Toro può mettere nel mirino il Real Madrid che l'anno scorso lo ha spinto fuori dalla Champions League alla fase a gironi

Due gol in due partite con la maglia dell’Inter, dopo aver saltato la prima per squalifica. Sono questi i numeri dell’inizio di stagione di Lautaro Martinez, nuovo totem dell’attacco nerazzurro dopo l’addio di Romelu Lukaku. Ne parla così oggi Calciomercato.com: “Una crescita tecnica incredibile, per un giocatore che quest'anno è chiamato al definitivo salto di qualità. E all'orizzonte si sente già la musichetta della Champions League, con quel Real Madrid con cui ha un conto in sospeso.