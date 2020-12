Mundo Deportivo: “Lautaro, Mendes avvia asta totale. Prezzo alle stelle per l’Inter. Andrà…”

Dopo l’insistenza della scorsa primavera, in Spagna tornano all’attacco: Lautaro Martinez lascerà l’Inter. Lo afferma il Mundo Deportivo, che questa volta basa la tesi su un passaggio chiave: l’inserimento di Jorge Mendes nella trattativa per l’addio del Toro da Milano. Spiega infatti il portale catalano: “Beto Yaqué e Rolando Zárate, agenti di Lautaro Martínez, hanno delegato a Jorge Mendes, che sarà debitamente ricompensato, la partenza del centravanti la prossima estate.

L’argentino lascerà l’Inter per andare in uno dei grandi club europei che lo apprezzano e con cui Mendes ha un ottimo rapporto: Real Madrid, Barcellona o in Premier League. Ciò significa che il prezzo salirà alle stelle perché il super. agente portoghese è uno specialista nelle aste. Tutti gli aspetti che aveva già trattato il Barcellona con gli agenti di Lautaro, ingaggio compreso, non hanno più alcun valore. Bisognerà ricominciare tutto da zero”, conclude il quotidiano spagnolo.