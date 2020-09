Cds – Lautaro vuole il Barça, l’Inter manda un messaggio chiaro. Rispetto a due mesi fa…

il giocatore “continua a desiderare di indossare la maglia blaugrana e, soprattutto, di giocare al fianco di Messi“. Il Barcellona torna alla carica per Lautaro Martinez . Superata, almeno per il momento, la ‘tempesta Messi’, il club blaugrana è pronto per affondare il colpo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport,

“Il club catalano ha dato mandato a Mendes per vendere una serie di giocatori, che, nei piani della dirigenza, dovrebbero garantire le risorse necessarie per tentare l’assalto definitivo al Toro. Trova riscontri, già per le prossime ore, un incontro tra gli stessi procuratori dell’argentino e l’Inter. E, secondo quanto filtra, sarà l’occasione per trasmettere il messaggio che nulla è cambiato e che il loro assistito vuole a tutti i costi andare in Spagna“.