Gds: “Lautaro, Bartomeu pensava di averla risolta. Ora l’Inter ha il modo per chiudere tutto”

In primavera sui quotidiani spagnoli appariva solo un nome, quello di Lautaro Martinez. In Catalogna davano ormai per assodato il suo approdo al Camp Nou, avendo il ragazzo un accordo economico con il Barcellona. La storia però, a distanza di mesi, è cambiata: l’Inter non ha mai voluto cederlo e ora si trova in posizione di forza. Spiega La Gazzetta dello Sport: “Gli uomini mercato di Bartomeu avevano offerto un mega ingaggio, vicino ai 12 milioni a stagione con i bonus, pensando di aver risolto la pratica. Invece, bisognava organizzarsi per pagare la clausola da 111 milioni, ormai scaduta, senza pensare di ottenere chissà quale sconto dall’Inter.

E senza soprattutto proporre chissà quale tipo di contropartita tecnica. Il Barcellona è andato fuori pista, non ha smesso di pensare (anche in queste ore) a Lautaro, ma sarebbe davvero il caso di mettere fine a questa storia infinita. In che modo? Adeguandogli e prolungandogli il contratto fino a sei milioni più bonus a stagione, un passaggio necessario per respingere qualsiasi pericolo. Gli agenti sono stati a Madrid e a Barcellona, i loro giri di orizzonte non finiscono mai. Adesso tocca all’Inter, inutile rinviare, per legare sempre più Lautaro a quel fenomeno di Romelu Lukaku”.