Lautaro-Icardi, Inter dice sì solo a queste due offerte. Nainggolan pedina per prendere…

L’Inter non è mai ferma e lavora senza sosta sul mercato per progettare la squadra che verrà. Prima di tutto c’è da fare i conti con il capitolo cessioni, dalle quali potrebbe arrivare un importante gruzzoletto nel caso in cui il club nerazzurro piazzasse i due argentini Lautaro Martinez e Mauro Icardi: “I nerazzurri – spiega il Corriere della Sera -, che negli anni sono diventati specialisti delle plusvalenze salva bilancio, quest’anno potrebbero cambiare strategia se il Psg riscattasse Icardi per 70 milioni (Marotta si accontenterebbe anche di 60) e se andasse in porto la trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez. Il Toro ha una clausola di 110 milioni di euro, all’Inter potrebbero andare bene 80-90 milioni più Vidal, che Conte continua a inseguire. Nainggolan, che all’allenatore non dispiace, potrebbe essere usato insieme al cartellino di Dalbert per sfidare la Juve su Chiesa“.