Inter, Lautaro non forzerà la cessione: “Barcellona pronto ad arrivare a 150 mln così”

Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Lautaro Martinez, grande obiettivo di mercato del Barcellona. L’attaccante dell’Inter sarebbe tentato dall’idea di giocare insieme a Messi, ma non forzerà la mano per ottenere la cessione, lasciando la palla in mano alle due società.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il club blaugrana “vuole per forza di cose attutire la spesa inserendo dei giocatori – Arthur, Todibo e Alena sono altri nomi sui quali ragionare – e portando fino a 150 milioni il complessivo dell’affare. Con la possibilità di fare leva sulla volontà di Lautaro Martinez, che comunque non forzerà una cessione con l’Inter. Outsider per la corsa all’argentino, nello scenario di un prossimo mercato, sembrano essere i club di Premier League: Chelsea e Manchester City in questo caso“.