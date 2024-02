Inter-Atletico Madrid sarà una partita particolare per Lautaro Martinez, che questa sfida avrebbe potuto giocarla con l'altra maglia

Il Corriere dello Sport racconta lo stato di forma dell'argentino, di certo non pentito della scelta nerazzurra:

"Da allora, sono trascorsi quasi 6 anni e Inter e Atletico si trovano di fronte per la prima volta, ad eccezione di un’amichevole nell’agosto 2018, guarda caso decisa proprio da un gol di Lautaro. Un ottavo di finale di Champions, evidentemente, è tutta un’altra cosa. Piuttosto, viene da chiedersi come sarebbe cambiata la storia se il bomber argentino avesse respinto il corteggiamento nerazzurro, restando fedele ai Colchoneros. La certezza è che non si è pentito di quella scelta. Tanto da poter dire che, sempre a proposito di storia, sta contribuendo a scrivere quella interista".