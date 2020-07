Sport: “Lautaro, il Barça ha poco tempo per un’offerta realistica. E negano che l’Inter…”

Lautaro Martinez e il Barcellona non sembrano più così vicini come lo erano qualche settimana fa. Ora, secondo il quotidiano sportivo catalano Sport, l’affare per il centravanti argentino entra in una fase considerata cruciale. L’Inter e i blaugrana restano distanti sul prezzo finale del Toro e sulle possibili contropartite da inserire sull’affare, nonostante l’ex Racing abbia già un accordo con il club del Camp Nou per i prossimi 5 anni. E per mettere pressione al Barcellona, l’Inter continua ad insistere sulla validità della clausola rescissoria da 111 milioni che scade il prossimo 7 luglio. Da dopo quella data, Marotta e Ausilio potranno chiedere un prezzo ancora più alto per il giocatore.

Restano dunque pochi giorni per il Barça per chiudere l’operazione e trovare la possibile soluzione economica: non molto tempo fa, ricorda Sport, le due società erano distanti circa 20 milioni di euro e stavano discutendo sui giocatori da scambiarsi. Tuttavia a Barcellona negano che esista un ultimatum il 7 luglio e continuano ad affermare di avere più di una settimana a disposizione: sostengono infatti che fino al 15 del mese c’è la possibilità di prelevare il calciatore. Il tempo comunque corre veloce e la dirigenza ha sempre meno tempo per trattare con l’Inter e proporre un’offerta “con basi realistiche”.