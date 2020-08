Il Giornale – Lautaro, parole che fanno riflettere. L’Inter proporrà il rinnovo ma sembra che…

Secondo quanto riporta il Giornale, l’Inter nelle prossime settimane proporrà il rinnovo di contratto fino al 2025 a Lautaro Martinez. L’offerta vedrà un ritocco sensibile dello stipendio fino a circa 6 milioni di euro per tentare di allontanare le avance del Barcellona. “Anche se le parole del 10 nerazzurro di ieri fanno riflettere: «Sarò sempre grato a Conte», come se la separazione fosse imminente“, commenta però il quotidiano che riprende le parole di Lautaro in vista della finale di Europa League contro il Siviglia, in programma venerdì sera a Colonia.