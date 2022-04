Lautaro, il prezzo per l’addio. “E l’Inter può arrivare a 100mln con queste sei cessioni”

Lautaro Martinez e l'Inter potrebbero dirsi addio al termine di questa stagione. Le voci su una sua cessione diventano più insistenti

"Per non depauperare eccessivamente l’organico, l’obiettivo è sacrificare solo un big e tutti gli indizi portano proprio a Martinez. Perché ha mercato (l’Atletico Madrid è determinato a mettere a segno il colpo sfumato un’estate fa); perché è già stato individuato il suo possibile sostituto che arriverebbe a parametro zero (Dybala) e perché il prezzo sul cartellino - 70 milioni - può permettere di arrivare a incassarne 100 concentrandosi poi sulle cessioni dei tanti giovani controllati dall’Inter (da Pinamonti, fino ad Agoumé, passando per Satriano ed Esposito, solo per citare i più in vista) e dei giocatori in prestito (Dalbert, Lazaro, Sensi)", si legge.