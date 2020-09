Pedullà: “Baraonda Barça ha condizionato rapporti tra agenti Lautaro e Inter. Ma racconteranno…”

In un articolo di Alfredo Pedullà, pubblicato su La Gazzetta dello Sport, si parla anche della questione Lautaro Martinez. Di come l’argentino sia stato a lungo sui tavoli del Barcellona. Nel riepilogo fatto dal giornalista il club blaugrana a marzo aveva offerto 12 mln all’anno al calciatore ma non ha mai pagato la clausola rescissoria sul suo contratto. “La baraonda Barcellona ha un po’ condizionato i rapporti tra gli agenti di Lautaro e l’Inter. Gli agenti si aspettavano di essere convocati prima di marzo, l’Inter confidava di non essere bypassata troppo nei discorsi con i blaugrana, come se fosse l’ultima ruota del carro. E così c’è stata un po’ di freddezza, normale in queste vicende di mercato che mettono Bartomeu in cima alla lista dei colpevoli. Ora, se qualcuno non impazzisce entro il 5 ottobre con un’offerta proibitiva e fuori da qualsiasi logica, ci sarà tempo poi per mettere a posto il contratto. Lautaro ha sognato Messi, ma in fondo non ha tradito l’Inter: lui e il suo entourage, quando sarà, ce la spiegheranno così”, ha concluso l’esperto di mercato.

(Fonte: gazzetta.it)