Lautaro, la svolta una settimana fa: “E dall’Inter è arrivata la rassicurazione più importante”

Lautaro Martinez e l’Inter sono pronti a continuare insieme. L’incontro di ieri tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti del calciatore è servita ad avvicinare ancor di più le parti. Ma la svolta, secondo il Corriere dello Sport, è arrivata di fatto una settimana fa:

“Tornando al rinnovo, la vera svolta è arrivata mercoledì scorso, quando c’è stata la prima visita dei due procuratori in viale Liberazione (…). I due agenti (di Lautaro, ndr), infatti, desideravano capire se, tra la crisi di liquidità e la trattativa per la cessione della maggioranza a Bc Partners, fosse cambiato qualcosa nei piani e nei programmi. Ottenuta piena rassicurazione in tal senso, nel giro di pochi giorni la trattativa è entrata nel vivo, con tanto di fumata bianca davvero vicina“.

(Fonte: Corriere dello Sport)