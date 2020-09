Mercato, Lautaro al Real Madrid? Biasin chiarisce: “Ecco cosa fa sapere l’Inter”

E’ di qualche ora fa l’indiscrezione secondo la quale il Real Madrid avrebbe trovato un maxi-accordo con l’Inter per portare Lautaro Martinez al Santiago Bernabeu. Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha raccolto informazioni direttamente dal club nerazzurro, comunicandole poi sul suo profilo Twitter: “L’Inter, ad oggi, esclude ogni genere di contatto con il Real Madrid per Lautaro Martinez. Probabile, invece, che gli agenti del giocatore stiano facendo il giro delle sette chiese qua e là per l’Europa”, ha poi ironizzato.