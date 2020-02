In Spagna sparano: “Lautaro, ecco l’offerta choc del Real. Tra i 50 e i 65 mln più 2 nomi”

Un’offerta mista, fatta di contropartite economiche e tecniche. Real Madrid e Barcellona stanno cercando di tentare l’Inter con proposte per Lautaro Martinez che evitino di costringere i club ad azionare la clausola da 111 milioni di euro. Una clausola non inavvicinabile ma dura da soddisfare anche per due colossi come Real e Barcellona.

Anche perché i 111 milioni andrebbero pagati tutti in un’unica soluzione. E per questo, le big di Spagna provano ad arrivare alla valutazione dell’Inter con contropartite tecniche. E se da una parte ci sono i vari Rakitic, Vidal, addirittura Griezmann, in casa Real si fa la conta.

Secondo Don Balon, le merengues hanno intenzione di tentare Marotta con questa proposta: una cifra compresa tra i 50 e i 65 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale. Il gallese guadagna 15 milioni di euro e per questo il Real avrebbe deciso di alzare la proposta economica, proprio per ovviare al problema ingaggio per l’Inter. In alternativa, Perez sarebbe pronto ad offrire all’Inter anche il cartellino di James Rodriguez, altro big in uscita da Madrid.

Ma l’Inter è già stata chiara. Lautaro andrà via solo se lo chiederà e al prezzo della clausola.