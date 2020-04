Inter, una in meno per Lautaro. In Spagna: “Il Real si ritira dalla corsa perché…”

E’ foltissima la concorrenza per Lautaro Martinez, centravanti e gioiello dell’Inter esploso in questa stagione. Il Barcellona le sta tentando tutte per portarlo in Catalogna in estate, proponendo qualsiasi tipo di contropartita alla dirigenza nerazzurra. Il Manchester City, invece, ad oggi ha soltanto mostrato interesse per il Toro. Ma c’è chi si ritira dalla corsa per prenderlo: secondo quanto si legge su L’Espanol, infatti, il Real Madrid avrebbe abbandonato la pista Lautaro per il prossimo anno. I Blancos dispongono già di tre extracomunitari in rosa, limite consentito dalla Federcalcio spagnola: Rodrigo, Eder Militao e Vinicius. L’argentino, dunque, non potrà rientrare nell’organico.