CorSera – Rinnovo Lautaro, l’Inter ha sensazioni positive: si tratta sulle cifre

Gli aggiornamenti del quotidiano sul prolungamento di contratto con adeguamento dell'attaccante argentino

L’accordo per il rinnovo di contratto non c’è ancora. L’Inter e l’entourage di Lautaro Martinez dovranno aggiornarsi nuovamente dopo il summit di ieri. Il Corriere della Sera oggi svela i dettagli del summit di ieri: “Come prima richiesta l’agente ha prospettato un robusto aumento fino a 8 milioni. Marotta e Ausilio confidano di arrivare a un punto di intesa intorno ai 6, comprensivi di bonus, magari concedendo alla punta un premio extra alla firma. Ma intanto occorre registrare l’atmosfera positiva”, assicura il quotidiano.