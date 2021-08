Inter, rinnovo Lautaro: ecco quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il Toro

Tra mercoledì e giovedì incontro tra i dirigenti e l'agente del giocatore. Pronto il rinnovo fino al 2025

Dopo aver perso due pezzi da novanta come Lukaku e Hakimi, l'Inter vuole blindare i suoi campioni. Il giocatore più vicino al rinnovo è Lautaro Martinez. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra mercoledì e giovedì l'agente del giocatore, Alejandro Camaño, e la dirigenza nerazzurra si incontreranno nuovamente in sede per mettere nero su bianco gli accordi verbali già raggiunti e formalizzare il rinnovo fino al 2025.