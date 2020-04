Lautaro, l’Inter scongiura lo scenario da incubo per i tifosi. E per il post c’è il nome grosso

La paura di molti tifosi dell’Inter è che il club decida di sacrificare Lautaro Martinez per ingaggiare Moise Kean al suo posto. Questo non succederà e Tuttosport lo conferma: l’interesse del club nei confronti del classe 2000 è reale, ma i suoi recenti comportamenti suscitano più di qualche dubbio. Spiega il quotidiano: “Riflessioni in corso anche all’Inter, che di Balotelli ne ha già avuto uno e vorrebbe evitare di concedere il bis. L’Inter rimane molto vigile sulla situazione Lautaro, ma al contrario di quel che allegramente raccontano i colleghi d’oltremanica, nessuno pensa di passare da Lukaku-Lautaro a Lukaku-Kean, in quello che parrebbe decisamente come un doppio carpiato in una piscina senz’acqua. Non a caso nelle ultime ore nel mirino dei nerazzurri è entrato anche Pierre-Aymeric Aubameyang“.