Lautaro può partire: il sostituto può arrivare dall’estero. “L’Inter ha un nome in testa”

Nonostante il fresco rinnovo con l'Inter, non è esclusa una partenza in estate di Lautaro Martinez. Lo scrive Niccolò Ceccarini su TMW

Nonostante il fresco rinnovo con l'Inter, non è esclusa una partenza in estate di Lautaro Martinez. Lo scrive Niccolò Ceccarini su TMW. Secondo l'esperto di mercato, qualora l'argentino dovesse andare via, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Jonathan David del Lille: