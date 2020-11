Addio Lautaro? “L’Inter ha scelto il su chi puntare. E potrebbe anticipare l’arrivo a gennaio”

Sono previsti movimenti frenetici sul mercato per l’Inter, chiamata a rinforzarsi in attacco dove in questo primo scorcio di stagione la squadra di Antonio Conte ha palesato alcune lacune da colmare al più presto. Fra i nomi più chiacchierati in ottica nerazzurra c’è sicuramente Arek Milik, in scadenza di contratto con il Napoli.

Secondo Tuttosport, l’attaccante sarebbe perfetto come vice Lukaku, ma al contempo potrebbe essere un colpo in prospettiva futura nel caso in cui Lautaro Martinez fosse ceduto la prossima estate:

“Come detto, però, Milik avrebbe un valore doppio. Perché nell’immediato permetterebbe a Conte di non logorare Lukaku, ma in futuro potrebbe rivelarsi una soluzione già in casa qualora venisse ceduto Martinez. Al momento dalla Spagna, al di là di alcuni titoli dei quotidiani catalani, non si vedono all’orizzonte nuovi assalti per l’argentino (…). Detto ciò, però, Martinez rimane un obiettivo concreto del Barcellona, ma anche del Real Madrid che sta cercando il futuro erede di Benzema“, si legge.

