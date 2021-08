SM – Inter su Correa, il primo sponsor per l’arrivo a Milano è… Lautaro

Simone Inzaghi preme con Marotta e Ausilio per farlo arrivare a Milano e lui, da parte sua, non aspetta altro che riabbracciare il tecnico

Simone Inzaghi preme con Marotta e Ausilio per farlo arrivare a Milano e lui, da parte sua, non aspetta altro che riabbracciare il tecnico che alla Lazio ha fatto le sue fortune. Joaquin Correa è uno dei nomi caldi in casa Inter per l'attacco 2021-22.

La trattativa con i biancocelesti non è facile (anche se si parla di una promessa di Lotito), ma i nerazzurri ci proveranno. Anche perché, fra chi vedrebbe di buon occhio un suo arrivo a Milano, c'è anche Lautaro Martinez. Come riporta Sport Mediaset, infatti, il numero 10 dell'Inter, compagno in Nazionale di Correa, ha un ottimo rapporto con l'attaccante della Lazio. Un motivo in più per portare avanti la trattativa con i biancocelesti.