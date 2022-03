GdS – Inter, Lautaro intoccabile? “Nella squadra degli incerti per questo motivo”

Lautaro Martinez fa parte della squadra degli incerti in casa Inter. Lo svela La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul futuro del Toro

“La squadra degli incerti è folta, piena di situazione diverse. È guidata da Lautaro e il motivo è presto detto: è il calciatore attraverso il quale sarà più semplice, eventualmente, fare mercato in uscita ad alto livello. Nulla è deciso, è bene chiarirlo. Ma Lautaro, che pure non sta vivendo la sua migliore stagione nerazzurra, resta un attaccante top ed è dunque garantito che possa avere club disposti a investire su di lui, anche per una questione anagrafica da abbinare a quella tecnica. L’anno scorso sul Toro si erano mossi, in tempi diversi, Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham. L’Inter e il giocatore hanno sempre saputo resistere, poi è arrivato pure il rinnovo di contratto. Facile immaginare che i top club tornino su di lui. Con quali offerte? La cifra farà la differenza, non è tecnicamente che il futuro del Toro va considerato in discussione”, si legge.