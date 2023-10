Ceccarini: “Inter, ecco quando si chiude per il rinnovo di Lautaro. La nuova scadenza…”

Ancora un gol, ieri a Torino, per Lautaro Martinez, sempre più capocannoniere e sempre più leader dell'Inter di Simone Inzaghi

Marotta e Ausilio, come confermato a più riprese, sono al lavoro per allungare il contratto del calciatore. Ecco le ultime da Niccolò Ceccarini di TMW: