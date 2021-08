In Spagna – Lautaro, non solo Atletico: “Se parte Kane, il Tottenham si fionda sul Toro”

Lautaro Martinez è uno dei profili attenzionati dall'Atletico Madrid per rinforzare il parco attaccanti per il Cholo Simeone

Lautaro Martinez è uno dei profili seguiti dall'Atletico Madrid per rinforzare il parco attaccanti per il Cholo Simeone. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, però, non ci sono solo i Colchoneros sul Toro: "Se l'Arsenal lo aveva già inserito in agenda, e dall'Inghilterra assicurano che l'Inter abbia rifiutato lo scambio con Bellerin e Lacazette, ora è il Tottenham che è interessato", spiega infatti il portale spagnolo. Tutto, però, dipende da Harry Kane: se si materializzasse il passaggio del centravanti inglese dal Tottenham al City, allora gli Spurs destinerebbero parte dell'incasso proprio su Lautaro.