Tottenham su Lautaro? Il vero obiettivo di Conte è un altro per l’attacco

Nelle ultime settimane, Lautaro Martinez è stato accostato con insistenza al Tottenham di Antonio Conte. Anche oggi l’agente ha fatto chiarezza sul futuro del Toro, ribadendo la volontà di restare all’Inter. Come riportato su Twitter da Fabrizio Romano, nonostante le voci, il Tottenham sta lavorando su Richarlison e non su Lautaro per rinforzare l’attacco.